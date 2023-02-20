С первых дней выхода фильм «Бугун-былыр 2» ворвался в число лидеров якутского проката за февраль

Кадр из трейлера. Источник: ютуб-канал "Афиша Якутия"

На прошлой неделе в кинотеатрах Якутии стартовало продолжение фантастической комедии «Бугун-былыр». Новое путешествие во времени в якутском антураже успело собрать кассу в более 2,3 млн рублей, сообщается на сайте ЕАИС Фонда кино.

Главный герой Василий, который в первой части чудесным образом очутился в прошлом, вернулся домой, в современный Якутск. За ним случайным образом в будущее попадает его друг Кюндэлэй. На этот раз им приходится ломать голову над тем, как вернуть На этом приключения не заканчиваются, о временном портале узнала некая таинственная организация, которая строит на него свои планы.

Фото из соцсетей

Стартовавшая 16 февраля картина Александра Лукина за первые дни выбилась в лидеры недели. Такой успех позволил киноленте ворваться в тройку лидеров якутского проката за февраль, уступив только «Чебурашке» (3,3 млн рублей за этот месяц) и драме, основанной на реальных событиях, «Белый ангел тундры», которую, кстати, срежиссировал тот же Лукин.

Оригинальный «Бугун-былыр», ставший хитом 2022 года, также полюбился зрителям с первых показов, в итоге заработал в прокате более 9,6 млн рублей. Это позволило картине попасть в список самых кассовых фильмов не только прошлого года, но и в 10-ку рекордсменов за всю историю якутского кинематографа.

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