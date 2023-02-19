Слухи о смерти якутянина, оштрафованного на 10 миллионов рублей за добычу осетров, официально подтвердились

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Слухи о смерти жителя Усть-Алданского района, ранее оштрафованного на 10 миллионов рублей за незаконную добычу 33 осетров, официально подтвердились, сообщает издание SakhaDay со ссылкой на главу села Борогонцы Василия Аммосова.

«Я связался с руководителем Борогонской РЭС, где работал покойный. Он сообщил, что мужчина действительно покончил жизнь самоубийством, подробностей не знаем. Просим якутян с уважением отнестись к трагедии в семье и воздержаться от негативных комментариев», — сказал он.

По его словам, это произошло накануне, 18 февраля.

О причинах такого решения погибшего не сообщается.

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