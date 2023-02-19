В Якутии распространилось сообщение, что оштрафованный за незаконный вылов осетров мужчина покончил с собой

Фото: УФССП

В воскресенье, 19 февраля, по ватсапу распространились сообщения и аудиозапись, в которых говорится, что житель Усть-Алданского района Якутии, незаконно выловивший 33 осетра и оштрафованный на 10 миллионов рублей, свел счеты с жизнью.

«Сегодня съездил в Борогонцы. Рассказывают, бедняга, поймавший 30 сколько-то осетров и оштрафованный на 10 миллионов, покончил с собой... Жизнь человека сломана из-за 30 с чем-то рыб», — говорит мужчина на аудиозаписи.

«А что будет со штрафом? Перейдет его родным?» — спрашивают люди. Сообщения вовсю распространяются среди жителей села.

Редакции «КП — Якутия» глава наслега Василий Аммосов сказал, что до него такие слухи не доходили. Комментария правоохранительных органов также пока нет.

Сообщается, что погибший родом из села Окоемовка, но уже несколько лет живет в Борогонцах.

Обновление. Глава села Борогонцы Василий Аммосов позже подтвердил гибель мужчины.

Злополучная рыбалка

Это произошло в марте 2020 года на реке Алдан. Мужчина прорубил на месте прорубь и поставил сети. Возвратившись через некоторое время, вытащил богатый улов. По дороге домой машину остановили инспекторы.

В июне состоялся суд. Рыбака оштрафовали и обязали возместить ущерб. Общая сумма составила около 10 миллионов рублей.

В 2021 году издание SakhaDay связывалось с рыбаком. Он рассказывал, что работает охранником и получает 30 тысяч рублей, из них 10 тысяч уходит на погашение штрафа. 40-летнему мужчине оставалось платить 83 года. Якутянин боялся, что стал обузой для семьи, хотя родные продолжают его поддерживать.

Сибирский осетр внесен в перечень особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации.

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