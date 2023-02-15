В Якутии за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 15 февраля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зафиксировали 20 заболевших COVID-19. В Мирнинском районе — пять случаев, в Мегино-Кангаласском — четыре, в Алданском — три, в Верхневилюйском, Нерюнгринском, Нюрбинском — по два, в Оймяконском — один.

За сутки лаборатории республики провели 1683 исследования на ковид. Всего с начала пандемии обработано 2 751 986 тестов.

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