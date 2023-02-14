В Якутии выявлено 38 новых случаев COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

На 14 февраля в Якутии обнаружено 38 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный опертштаб отчитывался о 45 случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрировано 19 случаев, в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Усть-Янском, Нюрбинском, Среднеколымском, Хангаласском, Амгинском, Усть-Алданском районах – от 1 до 4 случаев.

Лаборатории республики провели 279 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 750 303 теста. Госпитализировано 11 человек, выздоровело 25 жителей Якутии.

Первым компонентом привиты 716 466 человек, или 99,9% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 195 566 человек, или 77% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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