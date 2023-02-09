В Якутске сотрудница банка спасла от мошенников 70-летнего ученого

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Ведущий менеджер банка Олеся Макошина обратила внимание на растерянного пожилого мужчину возле банкомата. В результате ее вмешательства и неравнодушия была прервана мошенническая схема, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Пожилым человеком у банкомата оказался 70-летний космофизик. Его убедили, что неизвестные пытаются оформить от его лица кредит ровно на 1,2 миллиона и необходимо срочно опередить их с кредитованием, а затем направить всю сумму на безопасные счет.

К тому моменту, как к нему подошла сотрудница банка, научный сотрудник уже оформил заем на 255 тысяч рублей и перевел их аферистам. Он намеревался до конца выполнить их просьбу и оформить онлайн-кредит еще на 1 миллиона рублей.

Олеся Макошина подошла к нему, задала несколько уточняющих вопросов. Убедившись, что мужчина все еще на связи с аферистами, прервала его общение с ними. После этого ученый обратился в отдел полиции №2 Якутска.

В Якутии наблюдается настоящая эпидемия мошенничества, поэтому за бдительность МВД региона решило отметить бдительного менеджера банка.

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