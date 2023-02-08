Айсен Николаев поздравил со 110-летием якутское отделение Русского географического общества

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев посетил заседание попечительского совета местного отделения Русского географического общества, члены которого намерены продолжать ряд масштабных проектов реализацию в республике, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2022 году в Якутии завершились второй этап экспедиции на остров Беннетта архипелага Де Лонга, конный поход «От Полюса холода до Белокаменной», экспедиции «От Московского Царства к Великой Российской Державе: Вилюйский путь», «Пути великих свершений», «Цифровизация памятника письменности Суруктаах Хайа реки Марха и места добычи первой нефти в республике».

Фото: Андрей СОРОКИН

Айсен Николаев дал высокую оценку работе отделения, которому в этом году исполняется 110 лет. Он поблагодарил как членов общества, так и тех, кто поддерживает интересные проекты.

Глава Якутии назвал одним из приоритетных направлений общества вовлечение молодого поколения, которое инициативных, увлеченных изучением родного края. Для этого при отделении действует молодежный клуб.

Планы якутского отделения РГО на 2023 год

В 2022 году группа экстремалов взошла на безымянные вершины хребта Сунтар-Хаята. В этом году проект будет продолжен, чтобы присвоить безымянным пикам имена видных деятелей Якутии – политикам Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова, Степана Аржакова и основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского.

Также в этом году начнутся первые экологические исследования глубоководного озера Себян-Кюель. Межрегиональная полевая научная школа «Изменения климата и современные методы исследования» объединит молодых исследователей из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Также студенты СВФУ отправятся на озеро Лабынкыр, где будут изучать рельеф, растительность, животный мир, проводить микроклиматические и гидрологические исследования. Искать наскальные рисунки намереваются участники экспедиции на Суруктаах-Хайа в Магаданской области на реке Колыма.

Запланирован экстремальный конный поход «Дорогами великих предков» от села Ючюгей Оймяконского района до поселка Сеймчан Магаданской области. Сложнейший маршрут длиной 800 километров пройдет знаменитый якутский всадник Дугуйдан Винокуров на двух лошадях всего за 1 месяц.

Справка КП:

Русское географическое общество – общественная организация, основанная в 1845 году, задача которой сбор и распространение достоверных географических, статистических и этнографических сведений.

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