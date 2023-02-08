Фестиваль-конкурс «Туой-Хайа 2023» ждет заявки от самых юных участников

Фото предоставлено организаторами фестиваля

8 февраля жюри XXXI Республиканского фестиваля-конкурса молодых исполнителей якутской эстрадной песни «ТУОЙ-ХАЙА 2023» начало принимать заявки на участие детей от 8 лет.

Три года назад организаторы фестиваля расширили рамки конкурса и добавили возможность участия детей в отдельной возрастной группе. За главный приз в размере 100 000 рублей смогут побороться юные исполнители от 8 до 17 лет. В 2022 году в детском формате приняло участие 94 артиста. Завоевала Гран-При Сайаана Неустроева из города Якутска (руководитель Станислав Олесов).

От внимательного взгляда жюри не ускользнет ни одна будущая звездочка, отмечают организаторы. Председателем жюри в этом году будет звезда якутской эстрады, заслуженный артист Якутии Павел Семёнов. Также в состав комиссии вошли Антон Иванов, Дария Лаврова, Ай-Куота Степанова и Роза Раянова.

Принять участие в конкурсе-фестивале могут сольные исполнители, дуэты, трио и коллективные исполнители якутской эстрадной песни.

Зажги свою звезду! Отправить заявку можно на электронную почту Tuoj-Haya@alrosa.ru. Приём заявок от детей продлится до 22 февраля. Больше информации по этой ссылке.

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