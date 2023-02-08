В Якутии выявлено 40 случаев COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

На 8 февраля в Якутии обнаружено 40 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 37 случаях.

В Якутске зарегистрирвоано 23 случая, в Мирнинском, Алданском, Чурапчинском, Среднеколымском, Абыйском, Кобяйском, Намском районах – от 1 до 5 случаев.

За последние сутки лаборатории республики провели 1 589 исследований на COVID-19 . Всего с начала пандемии обработано 2 744 497 тестов. Госпитализировано 11 человек, и выздоровело 52 человека.

Первым компонентом привиты 715 207 человек, или 99,7% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 195 235 человек, или 76,7% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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