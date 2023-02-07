В Якутии выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 7 февраля в Якутии зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 19 случаев, в Мирнинском районе — 6 случаев, в Нерюнгринском и Чурапчинском районах — по 3 случая, в Кобяйском, Амгинском, Среднеколымском районах — по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 367 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 742 908 тестов.

За последние сутки госпитализировано 10 человек, выздоровело 44 человека. Лечение в стационарах получают 14,0% больных, в амбулаторных условиях — 86,0%. Из 83 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 32,5%.

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