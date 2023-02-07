В Якутске женщина украла детские товары и вынесла их под одеждой

Фото: скриншот с камеры наблюдения
В одном из магазинов, расположенных в торговом центре, произошла кража детских товаров, сообщает МВД по Якутии.
Общий материальный ущерб составил более 12 000 рублей. Подозреваемая попала под видеонаблюдение и ее быстро вычислили. Ею оказалась 41-летняя женщина.
Она с детьми пришла в магазин в качестве покупателя. Положив в коляску несколько игрушек, детскую палатку, подгузники, сладости, женщина спрятала их под верхней одеждой.
У кассы женщина расплатилась за недорогое детское белье, после чего вышла из магазина. Часть похищенного изъята. Заведено уголовное дело.
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