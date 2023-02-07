В Якутске женщина украла детские товары и вынесла их под одеждой

Фото: скриншот с камеры наблюдения

В одном из магазинов, расположенных в торговом центре, произошла кража детских товаров, сообщает МВД по Якутии.

Общий материальный ущерб составил более 12 000 рублей. Подозреваемая попала под видеонаблюдение и ее быстро вычислили. Ею оказалась 41-летняя женщина.

Она с детьми пришла в магазин в качестве покупателя. Положив в коляску несколько игрушек, детскую палатку, подгузники, сладости, женщина спрятала их под верхней одеждой.

У кассы женщина расплатилась за недорогое детское белье, после чего вышла из магазина. Часть похищенного изъята. Заведено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Якутии украл в магазине пуховик, чтобы подарить его любимой (подробнее)

Похитителя унтов из ТЦ приговорили в Якутске к 2,5 года колонии строгого режима (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.