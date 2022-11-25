Житель Якутии украл в магазине пуховик, чтобы подарить его любимой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из торговых центров Мегино-Кангаласского района неизвестные сняли с манекена зимний женский пуховик и забрали с собой, не заплатив, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Представитель магазина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели расследование. В краже подозревается парочка — мужчина 31 года и женщина 42 лет.

Как оказалось, мужчина обещал своей возлюбленной подарить пуховик, но у него не было денег. И как-то, находясь в торговом центре, они увидели возле магазина одежды манекен, на который была надета зимняя куртка. Убедившись, на них никто не смотрит, парочка раздела куклу и покинула здание.

Стоимость пуховика — 9300 рублей. Похищенное нашли в доме у женщины.

На обоих завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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