В Мирном пройдет I Республиканский турнир по стрельбе из лука на призы АЛРОСА

Фото: АЛРОСА

В первых числах марта Мирный станет центром спортивной стрельбы из лука в Якутии – в городе пройдет первый Республиканский турнир по данному виду спорта на призы компании АЛРОСА. Общий призовой фонд соревнований составит более 800 000 рублей.

Фото: АЛРОСА

«Культурно-спортивный комплекс АЛРОСА проводит турнир по стрельбе из лука впервые. Этот вид спорта становится очень популярным среди якутян, и мы надеемся собрать в Мирном как сильнейших лучников республики - лидеров сборной Якутии, так и юных спортсменов – будущих звезд якутского спорта, — прокомментировал Зелимхан Кцоев, заместитель директора по спорту и детскому отдыху КСК.

– Участников ждут насыщенные соревновательные дни и захватывающая шоу-программа на открытии. Мы приложим все силы, чтобы турнир прошел на высоком организационном уровне, и стал одним из самых любимых ежегодных соревнований для якутских спортсменов».

«Соревнования высокого уровня всегда дают спортсменам необходимый для их продвижения опыт, повышают их мастерство, — отметил член Наблюдательного совета АЛРОСА, генеральный директор Венчурной компании «Якутия» Василий Ефимов. — В начале месяца якутская спортсменка Рената Гаврильева стала победительницей первенства России по стрельбе из лука. Она продолжает успехи якутской школа стрельбы из лука, в копилке которой победы на российских и международных соревнованиях, поэтому очень важно вкладываться в их будущее, чтобы их блестящие результаты были преумножены, и о меткости якутских стрелков знал весь мир».

Данный олимпийский вид спорта в алмазной столице развивается уже на протяжении нескольких лет – толчком послужили успехи спортсменов секции КСК по стрельбе из лука. Воспитанники мирнинских тренеров не первый год показывают достойные результаты на соревнованиях различного уровня.

Как отметили организаторы, в рамках данных соревнований пройдет отбор кандидатов в сборную Республики Саха (Якутия) для участия в VIII Международных спортивных играх «Дети Азии».

К участию приглашаются школьники 2009-2011 года рождения, мужчины и женщины 2008 года рождения и выше. При подведении итогов судьи будут руководствоваться официальным правилам ФИТА. Во всех дивизионах сетка финального раунда будет формироваться по итогам квалификационного раунда (30+30 выстрелов). В финальном раунде спортсмены распределятся по парам для выявления победителей в спаррингах.

Отправить заявку можно на электронную почту Sn_zv@mail.ru. Приём заявок на участие уже начался и продлится до 1 марта 2023 года. Больше информации на сайте https://ksk.alrosa.ru

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