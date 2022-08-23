Якутские лучники завоевали весь комплект наград на турнире в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по стрельбе из лука «Стрелы Петра». Золото, серебро и две бронзы на счету якутских лучников в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Якутии.

Фото: пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

Соревнованиях состоялись на стадионе «Приморец», где свое мастерство продемонстрировали 222 спортсмена из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Первая медаль в копилке сборной республики оказалась бронзовой и принёс ее мастер спорта международного класса Виктор Скрыбыкин. В мужском одиночном дивизионе стрелков из блочного лука он сумел одолеть представителя Ярославской области со счетом 140:139 стал обладателем бронзовой медали.

Фото: пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

В борьбе за первое место в командном первенстве стрелков из блочного лука среди девушек якутские спортсменки со счётом 226:221 проиграли сборной Москвы. Якутянки Дайаана Винокурова, Юлия Маркова и Клара Спиридонова награждены серебряными медалями.

В этой же дисциплине мужская команда Якутии, в состав которой входят Асим Павлов, Айаал Адамов и Виктор Скрыбыкин, уступили москвичам, заняв 4 место.

Фото: пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

В одиночной стрельбе из классического лука Рената Гаврильева завоевала золото, оказавшись точнее коллеги из Беларуси.

В командном первенстве Рената Гаврильева, Кристина Устинова и Айыына Романова выиграли бронзовую медаль у команды из Забайкальского края.

Фото: пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

С 24 по 29 августа якутские спортсмены выступят на Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов России по стрельбе из лука в Москве. Сборную республики представят Рената Гаврильева, Розалина Тимофеева, Кристина Устинова, Айсен Николаев, Емельян Степанов и Павел Алексеев-Стасов.

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