Якутские энергетики опровергли связь аварии в поселке Солнечный с отключениями электричества

Фото: "Якутскэнерго"

В «Якутскэнерго» опровергли связь аварии в поселке Солнечный с отключениями электроэнергии. Ранее там после аварийных отключений электроэнергии замерзла резервная линия водовода водозабора. Однако энергетики уверены, что связи между двумя авариями нет, и трубы замерзли по другой причине.

«В период с 2 по 5 февраля в Усть-Майском районе аварийных отключений электроэнергии не происходило. Технологическое нарушение, произошедшее 1 февраля на подстанции 220 кВ «Майя» не могло стать причиной промерзания», – сообщили в «Якутскэнерго».

Также энергетики отметили, что подобные объекты, по правилам, относятся к 1 и 2 категории надежности электроснабжения, то есть имеют два или больше независимых источника питания. В компании добавили, что сейчас водоснабжение в поселке функционирует, поскольку основная линия водопровода не повреждена.

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