Очередное ЧП в Якутии. В поселке Солнечный Усть-Майского района замерз водовод

Фото: UlusMedia

В поселке Солнечный Усть-Майского района в результате аварийных отключений электроэнергии замерзла правая (резервная) линия водовода водозабора, эксплуатируемого МУП ТЭК.

Об этом оперштаб Якутии сообщил ночью 5 февраля.

По предварительной информации, замерзло 550 м линии. Отмечается, что левая (основная) линия водовода находится в исправном состоянии. Ограничения по водоснабжению нет: вода поступает в нужном объеме. Давление поставляемой воды тоже в норме. Жалоб от жителей не поступало.

На насосной станции работают приборы учёта, которые зафиксируют информацию в случае уменьшения объема воды или понижения давления.

Проведен осмотр водовода. На место выехал глава района. Сейчас проводятся ремонтные работы для восстановления резервной линии водовода. Также рассматривается вопрос приобретения дизельного генератора, который при отключениях предотвратит замерзание водовода.

Это не первый случай, когда в поселке вводят режим повышенной готовности из-за неисправного водовода. В феврале 2020 года также произошло аварийное отключение электроэнергии, и была остановлена работа котельной.

В связи с этим было разморожено 70% холодного водоснабжения и 30% горячего водоснабжения. Далее произошел прорыв трубопровода теплотрассы в одном из домов по улице Советская. Без воды осталось 18 многоквартирных домов.

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