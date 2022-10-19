Строящий онкоцентр в Якутии усилят новыми кадрами

Фото: правительство Якутии

В Якутии подыскивают врачей для будущего онкоцентра, который пока находится на стадии строительства. Центр должен стать самым оснащенным и высокотехнологичным лечебным учреждением на Дальнем Востоке и Сибири.

Сейчас потребность онкоцентра в кадрах, с учетом добавленных штатных единиц, составляет 1103 человека. В действующем Якутском республиканском онкодиспансере работают лишь 500 специалистов – так что республике нужно еще порядка 600 специалистов разного профиля, как профессиональных врачей, так и медперсонала.

«Якутские онкологи проходят стажировки в ведущих российских и зарубежных клиниках. Сегодня республика плодотворно сотрудничает с Московским клиническим научным центром имени А.С. Логинова, для наших специалистов серию показательных операций провел всемирно известный хирург-онколог Игорь Евгеньевич Хатьков», – рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

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