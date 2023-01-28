Якутию похвалили за восстановление разрушенной инфраструктуры в ДНР

Жители Кировского благодарят Якутию за помощь. Фото: скриншот телеэфира

Вклад Якутии в нормализацию жизни на новых российских территориях высоко оценен полпредом в ДФО Юрием Трутневым. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

– Полпред президента России в Дальневосточном Федеральном округе на недавнем совещании назвал Якутию среди регионов, где наибольший объем восстановительных работ проделан с высокой эффективностью. Он выразил благодарность республике за хорошую организацию этого процесса в 2022 году, – сказал глава Якутии.

По словам Николаева, от того, насколько быстро там улучшится качество жизни людей, зависит, как население этих регионов будет себя чувствовать, и как в целом эти новые субъекты будут развиваться и интегрироваться.

Напомним, что Якутия в 2022 году взяла шефство над городом Кировское в ДНР. Силами республики в городе восстанавливаются больницы, школы, дороги.

Город Кировское с населением порядка 28 тысяч человек располагается примерно в 40 км на северо-востоке от Донецка, столицы ДНР. В период активных боевых действий город регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских войск. Сейчас находится в тылу.

В 2023 году власти Якутии выделят почти 600 миллионов рублей на восстановление и развитие инфраструктуры. Будут отремонтированы больницы, музыкальная школа, библиотеки, культурно-досуговый комплекс, два парка, стадион и дороги. Общий объем поддержки за три года составит около 1,8 миллиардов рублей.

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