В Якутии выявлено 47 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 3 февраля в Якутии обнаружено 47 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 43 случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрировано 16 случаев, в Мирнинском, Среднеколымском, Нерюнгринском, Алданском, Усть-Майском, Усть-Алданском, Намском, Хангаласском районах – от 1 до 8 случаев.

Лаборатории республики провели 1.455 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 740 654 теста. Госпитализировано 8 человек, выздоровело 23 человека.

Первым компонентом привиты 713 954 человека, или 99,6% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 194 911 человек, или 76,6% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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