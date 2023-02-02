В Якутии за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 2 февраля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске — 15 случаев, в Мирнинском районе — девять, в Среднеколымском — семь, в Алданском и Нерюнгринском — по четыре, в Намском и Сунтарском — по два.

За сутки лаборатории республики провели 1534 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 739 199 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализировано 11 человек с ковидом, выздоровели 33.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.