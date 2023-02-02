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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 9:51

СК Якутии устроил проверку после нападения собаки на женщину с ребенком

Бездомное животное едва не растерзало ребенка
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: СК Якутии

Фото: СК Якутии

Следственный комитет сообщил о проверке инцидента с нападением собаки в Жатае. Ранее мы писали, что там на женщину с маленьким ребенком набросилась огромная бездомная собака. Животное целенаправленно бросалось на малыша, а отогнать собаку смог только случайный прохожий.

В СК сообщили, что нападение, по их данным, произошло вечером недалеко от детской площадки. Глава следственного управления поручил организовать доследственную проверку.

Сейчас правоохранители устанавливают личность женщины, причиненный ей ущерб и другие обстоятельства. Решение о заведении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

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