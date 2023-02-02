В Якутске накрыли очередное подпольное казино

Фото: скриншот видео МВД
Сотрудники УЭБиПК МВД Якутии пресекли деятельность нелегального игрового заведения, расположенного в доме по улице Ойунского.
Организаторы соблюдали строгую конспирацию. Вход в зал был оборудован системой видеонаблюдения, позволяющей идентифицировать посетителя.
При обыске помещения полицейские изъяли 25 системных блоков, 24 монитора, камеры видеонаблюдения, сетевой коммуникатор, мобильные телефоны и денежные средства. Сумма не уточняется.
Также установлены трое предполагаемых подозреваемых в организации подпольных азартных игр. Это администратор, кассир и охранник. Их возраст от 21 до 27 лет.
В настоящее время проводится компьютерно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что в апреле 2022 года участникам подпольного покерного клуба в Якутске вынесли приговор. По данным ФСБ, ежедневная выручка организаторов составляла от 300 тысяч до пяти миллионов рублей.
А одному жителю Якутска, заработавшего 66 миллионов рублей на азартных играх, оштрафовали всего на 200 тысяч и дали условный срок.
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