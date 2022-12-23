В Якутске завершилось расследование дела о незаконной игре в покер в пабе «Дикая утка»

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске завершено расследование нашумевшего уголовного дела о подпольном игорном клубе, который организовали несколько предприимчивых мужчин в закрытом ныне пабе «Дикая утка». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Незаконный покерный клуб проработал с сентября 2021 по март 2022 года. Между тем, согласно Федеральному закону по организации и проведению азартных игр, Якутия не входит в число игорных зон. Задержание организаторов незаконных азартных игр провели сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Между тем владелец паба «Дикая Утка» Александр Борисов в комментарии «КП-Якутия» ранее заявлял, что администрация питейного заведения понятия не имела, что в его стенах был создан подобный клуб.

«Несколько гостей нашего паба на днях были задержаны. Они сняли ВИП-комнату как обычные гости, но выяснилось, что они играли в карты. Мы и представления не имели, что они делают что-то незаконное», — сказал тогда Александр Борисов.

Сразу после инцидента паб был закрыт «на ремонт», но после так и не открылся вновь.

Уголовное дело в отношении организаторов после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозят крупные штрафы и до шести лет лишения свободы.

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