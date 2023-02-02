Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 2 февраля

График плановых ремонтных работ коммунальщиков в Якутске на 2 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 2 февраля, в Якутске планово прервется подача электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.30 – 12.00 – ул. Бекетова, 26-87, ул. Винокурова, 70-79, ул. Притузова, 29-53, ул. Сосновая, 26-59, Вилюйский тракт, 3, 4 км.

10.00 – 11.30 – Хатын-Юряхское ш., ул. Таежная, ул. Сибирская, СОТ «СПАС», СОТ «Тундра», СОТ «Пламя».

10.00 – 14.00 - Речевая школа, Покровский тр.,10 км, 7 км, 14 км, 20 км, мкр. ПТФ (частично), Покровское ш., 10 км, СОТ «Юннат», Старопокровский тр., 130/14.

11.30 – 15.00 – Хатын-Юряхское ш., 7 км (частично).

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

– горячего водоснабжения:

09.40 – 11.00 - ул. Каландаришвили, 17, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 24/2, ул. Ойунского, 24, ул. Павлика Морозова, 2, 2Г.

– холодного водоснабжения:

09.30 – 12.00 – пер. Энергетиков, 2а, 2/1, ул. Ф. Попова, 2, 2/2, 2/3.

– теплоснабжения:

09.00 – 12.00 – ул. Халтурина, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4.

09.00 – 13.00 – ул. Дзержинского, 12/3, 10/4, 12, 12/1, 12/4, 10, 10/1, 10/2.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях теплоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Красильникова, 1, 3, 3/2, 5/1, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30 – 16.30 - СОПК Золотинка, 16Д.

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