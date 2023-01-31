Народного учителя РФ из Якутии наградили миллионом рублей

Фото: Андрей СОРОКИН

Во время торжественного вечера «Учителями славится Россия» прошедшего в рамках Январского совещания учителей республики, вручили премию народному учителю России Виктору Потапову.

Виктор Потапов – единственный педагог в стране, удостоенный указом Президента РФ высокого звания «Народный учитель Российской Федерации» в 2022 году.

По указу главы республики Айсена Николаева в связи с присуждением почетного звания Виктору Потапову вручили единовременную денежную выплату в размере одного миллиона рублей. Кстати, Потапов когда-то был школьным учителем Айсена Николаева.

С именем Виктора Потапова связаны победы школьников республики на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиадах. В том числе 11 призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, более 120 призеров международных олимпиад и девять стобальников по ЕГЭ.

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