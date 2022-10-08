Педагог из Якутска Виктор Потапов получил звание народный учитель России

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Президент Владимир Путин присвоил звание народного учителя России педагогу из Якутска Виктору Потапову. Он первый из якутян, кто удостоен этого высокого звания, сообщает пресс-служба правительства республики.

За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу физику Республиканского лицея-интерната Виктору Потапову присвоено звание «Народный учитель Российской Федерации».

С гордостью Айсен Николаев признался, что в школьные годы он сам учился у Виктора Потапова.

«Для меня эта новость радостна вдвойне. Виктор Филиппович – замечательный педагог, мудрый старший товарищ, которого любят и уважают дети. Его ученики успешно представляют нашу республику на всероссийских и международных олимпиадах по физике, интеллектуальных конкурсах, завоевывая звания лучших. Якутия гордится Вами», – поздравил он.

Руководитель региона Николаев пожелал народному учителю крепкого здоровья, творческих успехов и много благодарных учеников.

Справка «КП»:

Виктор Филиппович Потапов – педагог высшей квалификации, ученик и соратник народного учителя СССР, выдающегося педагога Михаила Андреевича Алексеева, один из организаторов Международной олимпиады школьников «Туймаада». С 1996 года работает в Республиканском лицее учителем физики. Всего в профессии он 45 лет.

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