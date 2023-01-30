В Якутии за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 30 января в Якутии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Днем ранее зафиксировали 40 заболевших ковидом.

Из новых случаев 15 зарегистрировали в Якутске. В Олекминском районе — пять, в Мирнинском, Среднеколымском — по четыре, в Алданском, Нерюнгринском — по три, в Усть-Янском, Кобяйском — по два, в Сунтарском — один.

За сутки лаборатории республики провели 396 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 736 000 тестов.

В больницу госпитализирован за сутки один человек с COVID-19, выздоровели 15.

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