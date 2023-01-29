В Якутии выявлено 40 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 29 января зарегистрировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 45 случаях.

За последние сутки в Якутске зафиксировано 16 случаев, в Мирнинском, Алданском, Олекминском, Томпонском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Усть-Янском, Хангаласском районах – от 1 до 6 случаев.

Лаборатории республики провели 806 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 735 604 теста. Госпитализировано 3 человека, выздоровело 32.

Первым компонентом привиты 711 844 человек, или 99,3% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 194 365 человек, или 76,4% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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