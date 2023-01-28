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НовостиЗдоровье28 января 2023 1:40

В Якутии выявлено 45 случаев COVID-19

За сутки выздоровело 67 человек
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 28 января на территории республики выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске – 17 случаев. В Алданском, Нерюнгринском, Среднеколымском, Чурапчинском районах – по четыре случая. И еще от трех до одного случая в восьми районах.

За сутки лабораториями республики проведено 1396 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 734 798 тестов.

За последние сутки госпитализировано пять человек, а выздоровело 67 пациентов.