В Якутии выявлено 45 случаев COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 28 января на территории республики выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске – 17 случаев. В Алданском, Нерюнгринском, Среднеколымском, Чурапчинском районах – по четыре случая. И еще от трех до одного случая в восьми районах.

За сутки лабораториями республики проведено 1396 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 734 798 тестов.

За последние сутки госпитализировано пять человек, а выздоровело 67 пациентов.