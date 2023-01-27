Морозы продержатся в Якутске до понедельника включительно

Фото: t.me/Aital_Yak0vlev

Аномальный холод в столице республики сохранится до понедельника включительно, предупреждает Якутское УГМС.

«С 28 по 30 января в Якутске ожидается сохранение опасного явления — аномально холодной погоды, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7° и более», — говорится в сообщении.

В центральной части региона прогнозируют морозные туманы, на побережье арктических районов — метель, порывы ветра до 20 м/с. На западе и Колыме ожидают небольшой снег, но на большей части республики без осадков.

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