Прогноз погоды в Якутске на субботу, 28 января

Фото: t.me/photo_yakutsk

В ночь на субботу в Якутске похолодает только до минус 46 градусов.

– Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, туман, ветер северо-западный 1-3 м/. Ночь -44-46°, днем -41-43°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 27 января в Якутске была зафиксирована температура воздуха минус 48 градусов.

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