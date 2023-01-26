В Якутии осудили врача за липовые больничные листки, которые он оформлял за деньги

Фото: Алмазный край

Врач Айхальской городской больницы в Мирнинском районе признан виновным в получении взяток и подлоге служебных документов, сообщает Верховный суд Якутии.

Врач с октября по декабрь 2021 года за деньги оформлял ложные больничные листы для обратившихся к нему жителей Удачного. За это он от каждого взяткодателя получал денежное вознаграждение в сумме от 7 до 15 тысяч рублей.

Эту преступную схему вскрыли при проверке сотрудники прокуратуры и УЭБиПК МВД. Оказалось, что всего к нему обратилось девять человек. В отношении них также были заведены уголовные дела о даче взятки.

В отношении недобросовестного служителя Гиппократа заведено уголовное дело по фактам получения взяток за незаконные действия, служебных подлогов (ч.3 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 292 УК РФ, а также ч.1ст.291.2 УК РФ). Медработник признал свою вину.

Мирнинский районный суд приговорил медика к шести годам условного срока с испытательным сроком на пять лет. Кроме того, у него конфисковали 122 000 рублей, полученные в виде взяток. 12 января приговор оставили без изменений в Верховном суде Якутии.

Также был осужден один из взяткодателей, который дважды за деньги оформлял липовые больничные листы. Каждый фиктивный больничный открывался на 15 дней и стоил 15 тысяч рублей.

Он также признан виновным и ему назначили наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей. Также с него взыскано 45 500 рублей в качестве процессуальных издержек.

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