С жителей Удачного суд взыскал суммы пособий по нетрудоспособности, полученные незаконным путем

Ранее врач и несколько жителей Удачного уже были осуждены за получение и дачу взяток за фиктивные больничные листы Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе Удачный несколько местных жителей прогуляли работу без уважительной причины. Чтобы избежать ответственности, они решили незаконно оформить больничные листы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики

За взятку врач оформил им листки нетрудоспособности. На основе этих фиктивных документов им были выплачены пособия в общей сумме 119 тысяч рублей.

Прокуратура провела проверку, выявила это нарушение и обратилась в суд. Судья удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал с ответчиков сумму пособий, полученных незаконным путем. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.

Ранее приговорами медицинский работник и ответчики были осуждены за получение и дачу взяток за фиктивные больничные листы.

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