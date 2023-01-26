В Якутии за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 26 января в Якутии за минувшие сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Днем ранее зафиксировали 45 случаев ковида.

Из новых случаев 19 зарегистрировали в Якутске. В Мирнинском и Нерюнгринском районах — по шесть, в Среднеколымском — пять, в Усть-Майском — четыре, в Намском — три, в Алданском, Олекминском — по два, в Горном — один.

За сутки лаборатории республики провели 1423 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 732 098 тестов.

В больницы региона за сутки госпитализированы четыре человека с COVID-19, выздоровели 68.

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