В Якутии за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ
По состоянию на 26 января в Якутии за минувшие сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.
Днем ранее зафиксировали 45 случаев ковида.
Из новых случаев 19 зарегистрировали в Якутске. В Мирнинском и Нерюнгринском районах — по шесть, в Среднеколымском — пять, в Усть-Майском — четыре, в Намском — три, в Алданском, Олекминском — по два, в Горном — один.
За сутки лаборатории республики провели 1423 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 732 098 тестов.
В больницы региона за сутки госпитализированы четыре человека с COVID-19, выздоровели 68.
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