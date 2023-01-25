В Якутии выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 25 января в Якутии зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 20 случаев, в Среднеколымском районе — 8 случаев, в Нерюнгринском районе — 7 случаев, в Усть-Алданском районе — 3 случая, в Алданском, Амгинском районах — по 2 случая, в Аллаиховском, Нюрбинском, Хангаласском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 267 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 730 675 тестов.

За последние сутки госпитализировано 5 человек, выздоровело 24 человека. Лечение в стационарах получают 17,7% больных, в амбулаторных условиях — 82,3%. Из 68 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 36,8%.

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