В Якутии начнут обучать на операторов беспилотных летательных аппаратов

Фото: Андрей СОРОКИН

16 декабря в креативном кластере «Квартал труда» был представлен проект центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Сам центр должен открыться в конце декабря. Там будут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Центр будет работать на базе «Якутского колледжа связи и энергетики имени П.И. Дудкина».

Первыми обучение прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии. После прохождения курсов слушателям будет выдано соответствующее свидетельство.

«Инструкторы центра ездили в Центр беспилотных систем имени Владимира Жоги в ДНР. Благодаря этим знаниям, специалисты будут обучать мобилизованных, добровольцев в Якутске», — поделился глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, необходимо сделать все возможное, чтобы российские бойцы вернулись домой живыми.

«И нужно не просто учить управлять беспилотниками. Необходимо добиваться того, чтобы наши беспилотники не садились принудительно. И нужно научиться строить свои беспилотники: и маленькие, и большие. Научиться создавать программы, которые позволят летать по заранее построенной траектории, несмотря на камеры слежения», — отметил Юрий Трутнев.

Отмечается, что специалисты в сфере беспилотной авиации требуются не только для зоны проведения СВО. В Якутии это особенно актуально в связи с лесными пожарами и наводнениями, которые необходимо мониторить.

Сейчас операторы по БПЛА также востребованы в газонефтедобыче, строительстве, логистике и других отраслях.

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