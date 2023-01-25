В Якутске из-за холодов продлили отмену занятий в школах

Фото: мэрия Якутска

В Якутске из-за сильных морозов продлили актированные дни для школьников. Ранее власти города разрешили школьникам не ходить на занятия 24 и 25 января, теперь же отмену занятий продлили вплоть до 28 января.

«В целях охраны здоровья и жизни детей в дни сильных морозов родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении их ребенком школы. В условиях сильных морозов и недостаточной видимости на дорогах необходимо воздержаться от перевозки детей на дальние расстояния. В случае изменения погодных условий в сторону потепления могут быть внесены изменения, о чем будет сообщено дополнительно», – добавили в мэрии.

Отметим, что синоптики предсказывают неблагоприятные погодные условия до 30 января, так что, вероятно, со следующей недели занятия возобновят.

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