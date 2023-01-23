В Якутске из-за штормового предупреждения отменили занятия в школах

Фото: мэрия Якутска

Управление образования Якутска сообщило об отмене занятий из-за штормового предупреждения. Пока занятия были гарантированно отменены для учащихся 1-8 классов. Информацию по занятиям для 9-11 классов сообщат утром, с учетом обстановки.

По данным метеорологов, опасные погодные явления будут наблюдаться в Якутске с 24 по 30 января. Отмена занятий пока касается лишь двух дней – 24 и 25 января. Школы выпустят соответствующие приказы.

«В целях охраны здоровья и жизни детей в дни сильных морозов родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении их ребенком школы. В условиях сильных морозов и недостаточной видимости на дорогах необходимо воздержаться от перевозки детей на дальние расстояния», – добавили в мэрии.

Отметим, что в ночь на вторник синоптики прогнозируют -47-49°, днем «потеплеет» до -44-46°. Температура держится ниже климатической нормы на 7°, при этом в Якутске наблюдается сильный туман, что провоцирует аварии и задержку рейсов в аэропорту.

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