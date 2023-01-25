В Верхоянском районе Якутии 10 должностных лиц привлекли к ответственности из-за собак на улицах

Фото: скриншот видео

После жалоб жителей поселка Батагай на скопления собак и распространения видео, где агрессивная стая нападает на слабую особь, прокуратура Верхоянского района начала проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

Проверку провели не только в Батагае, но и в других населенных пунктах района. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц.

В районном центре, где не было приюта для содержания животных без владельцев, выделили земельный участок под его строительство. Разработали проектно-сметную документацию, предусмотрели денежные средства.

Напомним, ранее в соцсетях и мессенджерах распространилась видеозапись, снятая жителями поселка Батагай. Авторы видео стали очевидцами нападения нескольких псов на одну собаку. Слабую особь чуть не разорвали на куски прямо на их глазах. Только появление людей на машине предотвратило расправу.

Как оказалось, это была не первая жалоба на агрессивную стаю. Люди боялись, что в следующий раз голодные псы растерзают их.

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