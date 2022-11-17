В якутском поселке Батагай стая агрессивных псов чуть не разорвала на глазах прохожих слабую собаку

Фото: скриншот видео

Страшную картину увидели жители поселка Батагай Верхоянского района Якутии, проезжая по одной из улиц: стая агрессивных псов остервенело тянула в разные стороны и пыталась разорвать на части слабую собаку.

Увиденное шокировало невольных свидетелей расправы, они начали сигналить и кричать. Обезумевшие и вошедшие в азарт животные не сразу обратили на них внимание, но потом все же отпустили жертву. Та поднялась, хромая на одну ногу, а потом псы разошлись, как будто ничего и не было.

Люди сняли на камеру самый конец столкновения. Видео и свое обращение они направили в местное издание «Вести Верхоянья».

«Вы не представляете, что творилось за несколько минут до съемки»

Очевидцы говорят, что два пса схватили жертву за шею и со всей силы трепали мордами по сторонам, а остальные кусали за задние лапы.

— На самом деле, вы не представляете, что творилось за несколько минут до съемки. Честно скажу, снимать это спокойно было невозможно. Но это была вынужденная мера, чтобы были предприняты хоть какие-то меры. А теперь вопрос: если они безжалостно впивались зубами и рвали плоть своего сородича, то чего можно ждать дальше от почувствовавшей вкус крови стаи? Это просто ужас! — пишут батагайцы.

Как оказалось, жители поселка уже не первый раз жалуются на агрессивную стаю и просят власти принять меры. Люди боятся, что в следующий раз голодные псы могут растерзать их. На дворе середина ноября, самые холодные дни зимы еще впереди.

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