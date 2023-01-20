В Якутске на автозаправке сгорел автомобиль

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Утром 20 января в Якутске загорелся автомобиль Toyota ist на 4 км Окружного шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Там расположена заправка «Экто-Ойл» (бывшая ЯТЭК). Через 7 минут после вызова к месту происшествия прибыли пожарные. На момент их прибытия автомобиль горел открытым огнем.

В итоге пожар ликвидировали, площадь горения составила 4 кв.м. Огнем поврежден автомобиль.

Причина — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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