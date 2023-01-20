В Якутске сгорел частный автосервис

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Ночью 20 января в Якутске произошел пожар в частном автосервисе на улице Газомагистральная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнем. В результате пожара на общей площади 450 кв.м. огнем повреждены автосервис и 7 находившихся внутри автомобилей. Пожарные спасли два стоящих рядом частных дома.

Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 51 человек личного состава и 10 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

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