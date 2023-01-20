В Якутии 11-классник, призывавший к терроризму, остается в СИЗО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Якутии 18-летнего юношу, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оставили под стражей до 16 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Якутии.

Ранее адвокат обвиняемого подал жалобу, посчитав избранную меру излишне суровой. Содержание в СИЗО просили заменить на домашний арест, однако Верховный суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

Напомним, в ноябре 11-классник разместил в своем телеграм-чате видео с актом терроризма в американской школе и подпись «можем повторить». Он призывал участников группы повторить резню, которая произошла в одной из американских школ в 1994 году. Правоохранительные органы посчитали это угрозой для одноклассников якутянина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создал националистический канал со свастиками: в Якутии 11-классника посадили в СИЗО за призывы к терроризму (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.