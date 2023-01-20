Виктор Лукашенко не смог прилететь в Якутск из-за отмены рейса

Фото: НОК Белоруссии

Делегация Республики Беларусь во главе с руководителем национального олимпийского комитета республики Виктором Лукашенко не сможет прилететь в Якутск, сообщает ЯСИА.

Причина — в отмене белорусского рейса. Старший сын президента Лукашенко должен был принять участие в церемонии зажжения огня II зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Ранее сообщалось, что юные спортсмены из Беларуси впервые примут участие в зимних играх «Дети Азии». Также они смогут участвовать в Играх в Якутске в 2024 году.

Церемония зажжения огня Игр пройдет по якутским традициям 21 января на Ленских столбах. После зажжения символ соревнований будет доставлен в Кузбасс. Игры пройдут с 23 февраля по 5 марта в четырех городах Кемеровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутию прилетит сын президента Беларуси Виктор Лукашенко (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.