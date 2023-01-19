В Якутию прилетит сын президента Беларуси Виктор Лукашенко

Виктор Лукашенко. Фото: gipoteza.org

22 января в национальном парке «Ленские столбы» состоится зажжение огня II Зимних международных спортивных игр «Дети Азии», сообщил РИА Новости первый заместитель министра по физической культуре и спорту республики Александр Бугаев.

«Поскольку у нас прогнозируются экстремально низкие температуры, готовимся к предстоящему событию очень тщательно. Провели организационное заседание совместно с МЧС, Госкомобеспечения… На месте установят палатки. В настоящее время на территории создаются ледовые скульптуры. Это будет зрелищное событие, с настоящими якутскими морозами. Впервые огонь зимних Игр зажигался в Якутии в декабре 2018 года», — рассказал Бугаев.

На церемонию зажжения огня ожидается прибытие высокопоставленных гостей, в том числе и Виктора Лукашенко, старшего сына президента Беларуси. Виктор Лукашенко является президентом национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

«Юные спортсмены из Беларуссии впервые будут участвовать в Зимних спортивных играх „Дети Азии“ в Кемерово. В 2024 году они смогут принять участие в летних Играх, которые пройдут в Якутске», — добавил Бугаев.

Также в церемонии примут участие двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и делегация Кемеровской области.

Добытый из камней огонь доставят в Якутск, где 22 января состоится эстафета соревнований. В числе факелоносцев ветераны спорта Якутии, министр по физической культуре и спорту Леонид Спиридонов и именитые спортсмены республики. Далее в специальной колбе огонь на самолете будет доставлен в Кузбасс.

Вторые Зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта, в них примут участие более тысячи юных спортсменов из стран Азии и регионов России.

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