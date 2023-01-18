Пресс-служба администрации Якутии: никакого инцидента на купели не было

Фото: KP.RU

18 января во время ежегодного освящения Крещенской купели в Якутске возникло недоразумение, которое было подано в искаженном виде.

Мы писали, что во время окунания главы Якутии Айсена Николаева СМИ попросили удалиться в соседнюю раздевалку. А кто-то из присутствующих, возможно, в качестве шутки, пояснил, что якобы женщинам нельзя находиться в купели во время омовения мужчины.

Руководитель Департамента информационной политики администрации главы и правительства Якутии Семен Трофимов объяснил, что на самом деле журналистов попросили временно покинуть место купели чтобы не создавать давку.

– В палатке было не протиснуться для освящения, и я просил остальных корреспондентов подождать в раздевалке, чтобы операторы нормально работали и остальные не мешали священникам проводить таинство освящения. Повторю, я попросил удалиться не женщин, а корреспондентов.

Там действительно народу набилось слишком много! Ради эксклюзива все полезли с телефонами. Зачем устраивать столпотворение? На месте купели остались только операторы. Но отмечу, что все журналисты были допущены на пресс-подход главы республики.

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