В 50-градусный мороз глава Якутии Айсен Николаев открыл крещенские купания в Якутске

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Накануне православного праздника Крещение Господне в Якутске открыли купель. Первым, кто окунулся в освященые воды реки Лены, стал глава региона Айсен Николаев.

Фото: KP.RU

Сегодняшний день, 18 января, оказался одним из самых морозных в Якутске за последнее время. Несмотря на это, власти республики не отказались от организации общегородской купели. Для этого на Зеленом лугу установлены две палатки, обогреваемые тепловыми пушками. Их легко найти, даже не зная дороги, к примеру, с помощью приложения 2ГИС.

Первым делом посетителей просят пройти в небольшую палатку (на первом фото снизу), гдк установлен металлодетектор. Здесь сотрудники полиции проводят досмотр.

Фото: KP.RU

В большом шатре скрывается сама купель, к которой ведут два входа через женскую и мужскую раздевалки. Здесь дежурят врачи и спасатели.

В день открытия архиепископ Якутский и Ленский Роман провел божественную литургию, на которой присутствовал и глава республики Айсен Николаев. В конце богослужения владыка осветил прорубь.

Фото: KP.RU

Прослушав православный хор, Айсен Николаев первым вошел в купель.

Фото: KP.RU

Одевшись, глава Якутии вышел к журналистам. Он напомнил, что традицию крещенских купаний основал владыка Зосима еще в середине 2000-х годов. Тогда Айсен Николаев работал в правительстве республики и помогал организовывать купель в Якутске. С тех пор он не пропустил почти ни одной возможности окунуться в освященую прорубь.

– Для меня это не просто ритуал, а уже очень важное духовное и жизненное событие. Всех удивляет, что в минус 53 люди окунаются в воду. Вода прохладная, хоть прорубь и чистили ото льда, но небольшие льдинки все равно образовываются. На моей памяти это второе мое окунание в крещенскую купель, когда температура за стенами палатки меньше 50. Владыка Роман всегда учит, что, конечно, окунаться надо с молитвой, – поделился он.

Глава региона порекомендовал желающим принять участие в крещенских купаниях сначала подумать о своем здоровье. Сам он рассказал, что старается посещать церковные службы и даже приходит на таинство причастия.

Фото: KP.RU

После пресс-подхода в освященые воды вошли верующие, в том числе женщины.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Всего в республике к празднику организованы 20 купелей и 7 мест забора воды на территории 17 районов и в Якутске.

Фото: KP.RU

Как проинформировал начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин, с 18 по 20 января на время крещенских купаний все подразделения спасательной службы переведены на усиленный режим.

Фото: KP.RU

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