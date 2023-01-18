Прокуратура проверит работу «Теплоэнергосервиса» после ЧП с водопроводом в якутском поселке Светлый

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура заинтересовалась происшествием в поселке Светлый в Мирнинском районе. Там ранее замерз трубопровод холодной воды, оставив всех жителей без источника питьевой воды. ЧП произошло из-за неисправности датчика расхода воды – из-за этого перемерз участок трубы протяженностью около 300 метров.

В прокуратуре города Мирного назначили проверку по факту аварийного прекращения подачи воды. Ведомство намерено привлечь специалистов Ростехнадзора и других органов, и оценить деятельность ресурсоснабжающей организации – Вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис».

Отметим, что после аварии были организованы работы по отогреву трубопровода. Жителям организовали подвоз воды в водовозах, а из Мирного прислали 3,5 тысячи литров бутилированной воды.

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