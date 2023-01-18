В Якутии осудили обнальщика из Ростовской области

Фото: Артем КИЛЬКИН

23-летний житель Ростовской области признан виновным в совершении 15 эпизодов мошенничества, сообщает прокуратура Якутии.

Парень был членом финансовой пирамиды, которая была создана в 2020 году. Она действовала в разных регионах страны с четкой иерархической структурой. Там работали «операторы колл-центра», «кураторы», «сборщики» и «обнальщики».

Члены пирамиды, представляясь менеджерами международной финансовой организации, обещали быстрый заработок на фондовой бирже и на рынке криптовалют. Тем самым они обманули жителей различных регионов России, которые в погоне за легким доходом отправляли им свои деньги.

В этой пирамиде осужденный выполнял роль обнальщика. В его задачу входило обналичивание похищенных денежных средств. В основном он работал в Верхоянском районе. Когда его задержали, он заключил досудебное соглашение с прокуратурой, поэтому уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил его к четырем годам в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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