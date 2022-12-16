Двух москвичей будут судить в Якутии за мошенничество под видом фондовой биржи

Фото: прокуратура Якутии

Дело о мошенничестве на 35 миллионов рублей передано в Якутский горсуд, сообщает прокуратура республики.

Двое жителей Москвы обвиняются в совершении 18 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного и особо крупного ущерба).

По версии следствия, в 2020 году была создана организованная преступная группа. Участники этой банды представлялись менеджерами международной финансовой организации и предлагали гражданам быстрый заработок на фондовой бирже и на рынке криптовалют.

Тем самым они обманывали жителей различных регионов России, убеждая переводить их денежные средства на специальные «инвестиционные счета».

В этой финансовой пирамиде была определенная иерархическая структура в составе которой действовали «операторы колл-центра», «кураторы», «сборщики» и «обнальщики».

Обвиняемые выполняли роль «обнальщиков». В их задачу входило снятие денежных средств с банкоматов, конвертация их в криптовалюту и перевод организаторам. Всего мошенники обманули граждан на сумму более 35 миллионов рублей.

Что касается остальных членов «пирамиды», то расследование в их отношении еще продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.